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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Львов --
27 ноября 00:00
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Сборная Украины никому не интересна: болельщики сдают билеты на решающий матч отбора

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 ноября, 19:45
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Сегодня вечером в городе Зеница сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Тем не менее в самой Боснии этот матч ажиотажа не вызвал
Боснийские болельщики сдают билеты на матч против Украины
Боснийские болельщики сдают билеты на матч против Украины / Фото: REUTERS

Поединок пройдет на стадионе "Билино Поле", начало – 21:45. Босния – Украина онлайн трансляция доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Босния – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора ЧМ-2022

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За несколько часов до старта поединка на улицах Зеницы пусто – как будто и не намечается никакого матча национальной команды.

Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
Перед матчем Босния Украина на улицах Зеницы пусто. Фото: sportsport.ba
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Местное издание sportsport.ba пишет, что поражение от Финляндии в субботу положило конец всем надеждам на выход в плей-офф, поэтому у болельщиков Боснии нет ни потребности, ни желания следить за дуэлью с Украиной.

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Те, кто покупал билеты раньше, либо продавали или сдавали их, либо решили не идти на матч. Их даже не привлекает возможность бесплатно сдать тест на антиген на коронавирус.

За несколько часов до начала матча в Зенице устрашающе пусто, атмосфера "мертвая", и кажется, что в ближайшие часы ничего не улучшится.

На улице можно найти всего нескольких продавцов атрибутики, да и те жалуются, что продажи сегодня не идут.

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Издание добавляет, что в таких условиях Босния постарается показать хороший результат, чтобы смыть пятно позора за поражение Финляндии и помешать украинцам выйти в плей-офф.

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