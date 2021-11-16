Перед матчем Босния – Украина можно бесплатно пройти тест на коронавирус

Перед матчем Босния и Герцеговина – Украина в отборе на ЧМ-2022 болельщик смогут бесплатно пройти тестирование на антиген на коронавирус при наличии билета на поединок

Перед матчем Босния - Украина болельщиков бесплатно протестируют на коронавирус / Фото: REUTERS

Встреча пройдет в Зенице на стадионе "Билино Поле". Босния – Украина онлайн смотреть можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Пункты тестирования будут работать до 21:30 по киевскому времен. Сам поединок начнется в 21:45. Болельщикам будет доступны 18 точек для тестирования. Нужно толко предъявить билет на матч, пишет reprezentacija.ba.

При этом, отмечается, что экспресс-тестирование на антиген не является обязательным для зрителей, у которых уже есть собственный отрицательный тест на антиген (не старше 48 часов), или ПЦР-тест на COVID (не старше 72 часов), или подтверждение перенесенного COVID-19 (не старше шести месяцев) или сертификат о вакцинации.

Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.