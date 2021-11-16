Мстили за Путина? Боснийские фанаты пытались напасть на украинцев

Перед началом матча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины в отборе на ЧМ-2022 болельщики хозяев поля пытались напасть на гостей из Украины

Боснийские болельщики пытались напасть на украинцев / Фото: REUTERS

Организаторы матча выделили гостям сектор рядом с трибуной активных болельщиков Боснии. Онлайн Босния – Украина есть на нашем сайте.

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Перед началом поединка боснийские ультрас пытались прорваться на трибуну украинцев, несмотря на то, что между ними был еще и забор, но вовремя вмешалась полиция.

Полицейские в боевой амуниции выстроились в шеренгу, разделив боснийских и украинских фанатов.

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Впрочем, боснийцы нашли, как уколоть украинцев, освистав наш национальной гимн перед стартом матча.

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.