Дикуни! Боснійці освистали гімн України

У Зениці стартував відбірковий матч ЧС-2022 між збірними Боснії та України: онлайн-трансляція йде на нашому сайті.
Традиційно зустріч почалася з національних гімнів. Під час виконання "Ще не вмерла України..." боснійські вболівальники шалено свистіли і гули.
November 16, 2021
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Нагадаємо, що збірна Боснії втратила шанси пробитися на чемпіонат світу.
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Україні треба обов'язково виграти у Боснії. Також потрібно, щоб фіни у паралельній зустрічі у Гельсінкі програли Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, або зіграли з нею внічию. Але якщо фіни зіграють із Францією внічию, потрібно, щоб вони забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.
Якщо ж Фінляндія обіграє Францію, то Україна точно пролітає повз плей-офф, з яким би рахунком не здолала боснійців.
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