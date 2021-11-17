Збірна України отримала нового головного тренера наступного дня після перемоги у Боснії

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України після героїчної перемоги національної команди у Боснії

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Наша команда посіла друге місце у відбірковій групі та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість у Катар .

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Одразу після матчу президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що з посади Петракова приберуть приставку виконуючий обов'язки.

Олександр Петраков і Андрій Павелко / Фото: УАФ

Угода з новим головним тренером діятиме до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі.

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Крім цього, за згодою сторін контракт може бути продовжено до 30 липня 2024 року – до кінця фінальної частини Євро-2024, повідомляє УАФ.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Петраков очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та п'ять разів зіграла внічию.