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У суперника Шеви за різанину заарештували віллу вартістю два мільйони євро

2 березня, 14:26

Олег Люлька Олег Люлька

Цим справа може і не обмежитися – нідерландцеві Квінсі Промесу загрожує чотири роки в'язниці

Суд прийняв рішення накласти арешт на нерухоме майно нападника московського "Спартака" Квінсі Промеса в Утрехті (Нідерланди). Йдеться про віллу вартістю 2,1 млн євро, а також про невеликий флігель, який був оцінений в 600 тисяч євро.

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Таке рішення прийнято у зв'язку з розглядом кримінальної справи, в рамках якої Промес підозрюється в завданні тяжких тілесних ушкоджень. Інцидент за участю гравця збірної Нідерландів, суперника команди Андрія Шевченка у фінальній частині Євро, стався влітку минулого року під час сімейної вечірки в невеликому містечку Абкауді. Гравець серйозно посварився з родичем, якого вдарив ножем.

Квінсі Промес

Квінсі Промес / Фото: Getty Images

"Арешт на майно Промеса накладено як забезпечення неминучого позову про відшкодування заподіяної шкоди", – наводить слова представника потерпілого Єгуді Мошковича De Telegraaf

Відзначимо, що за злочин, в якому підозрюють 29-річного Промеса, в Нідерландах передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення до чотирьох років. Проте цей факт не зупинив "Спартак", який у лютому купив Квінсі у "Аякса" за 8,5 млн євро.

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Додамо, що в грудні 2020 року Промеса заарештували в Нідерландах, але після ночі в ізоляторі відпустили під заставу.

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