Пепе: "Я до 18 років спав з матір'ю"

Знаменитий португальський футболіст бразильського походження Пепе, якому напередодні виповнилося 38 років, розкрив пікантні подробиці зі свого підліткового життя. Виявляється, захисник "Порту", що в складі "Реала" тричі виграв Лігу чемпіонів, до повноліття спав зі своєю мамою.

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"Я єдина дитина чоловічої статі в сім'ї, у мене три сестри (дві старші і одна молодша за мене), тому я був дуже, дуже розпещений. Послухайте, поки я не приїхав з Бразилії до Португалії, до 18 років, я спав з мамою. Як ставився до цього мій батько? Знаєте, вже в тому віці я був крупним хлопцем. Звісно, те, що я спав з мамою, моєму батькові дуже не подобалося", – зізнався Пепе в інтерв'ю португальському виданню Tribuna Express

/ Фото: AFP

"Хто б тоді міг подумати, що хлопець, який до 18 років спав з матір'ю, виграє три Кубка чемпіонів. Я ніколи не міг уявити, що це стане реальністю", – додав Пепе

Реклама Пепе в формі збірної Португалії / Фото: AFP

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Додамо, що зараз Пепе зі своєю дружиною Софією виховує двох дочок – Анджелі і Емілі.

Дивіться, як Пепе забивав за "Реал"

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