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Пепе: "Я до 18 років спав з матір'ю"

27 лютого, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитий уродженець Бразилії повідав пікантні подробиці зі свого життя

Знаменитий португальський футболіст бразильського походження Пепе, якому напередодні виповнилося 38 років, розкрив пікантні подробиці зі свого підліткового життя. Виявляється, захисник "Порту", що в складі "Реала" тричі виграв Лігу чемпіонів, до повноліття спав зі своєю мамою.

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"Я єдина дитина чоловічої статі в сім'ї, у мене три сестри (дві старші і одна молодша за мене), тому я був дуже, дуже розпещений. Послухайте, поки я не приїхав з Бразилії до Португалії, до 18 років, я спав з мамою. Як ставився до цього мій батько? Знаєте, вже в тому віці я був крупним хлопцем. Звісно, те, що я спав з мамою, моєму батькові дуже не подобалося", – зізнався Пепе в інтерв'ю португальському виданню Tribuna Express

/ Фото: AFP

"Хто б тоді міг подумати, що хлопець, який до 18 років спав з матір'ю, виграє три Кубка чемпіонів. Я ніколи не міг уявити, що це стане реальністю", – додав Пепе

Пепе в формі збірної Португалії
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Пепе в формі збірної Португалії / Фото: AFP

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Додамо, що зараз Пепе зі своєю дружиною Софією виховує двох дочок – Анджелі і Емілі.

Дивіться, як Пепе забивав за "Реал"

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