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Зірка російського футболу вирішив застрелитися. Названо умову

25 лютого, 17:23

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У Валерія Карпіна є п'ять дочок від різних жінок

Дар'я Карпіна, дружина головного тренера "Ростова" Валерія Карпіна, повідала в соцмережах про розмову з чоловіком про дітей. І його реакцію.

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"Вчорашня розмову з чоловіком в ресторані. Я: "Якщо я завагітнію Жориком, точніше, коли я завагітнію Жориком, я буду продовжувати тренуватися з Алевтиною!" Чоловік: "Якщо ти завагітнієш, то можеш робити, що хочеш, бо я застрелюсь" , – написала Дар'я в Instagram.

Зрозуміти 52-річного Карпіна можна. У нього вже є п'ять дочок від різних жінок! Дар'я – третя дружина Карпіна. Вона на 20 років молодша за колишнього футболіста. Що цікаво, в юному віці Валерій зустрічався з мамою Дар'ї.

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На фото Дар'я і її мама

Валерій Карпін – автор першого голу в історії збірної Росії. І вважається одним з кращих півзахисників в історії національної команди. На клубному рівні грав за "Спартак", "Реал Сосьєдад", "Валенсію" і "Сельту".

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футболіст Валерій Карпін
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