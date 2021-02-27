Побожний Суркіс відбив два пенальті в серії! Син ексбоса ФФУ – просто Людина-павук

Син колишнього президента "Динамо" і ФФУ Григорія Суркіса В'ячеслав став героєм півфінального матчу на юнацькому турнірі у Вінниці. Два 11-метрові удари, відбитих Суркісом-молодшим в серії пенальті, принесли його динамівській команді перемогу над харківським "Металом" – 1:1 (пен. 4:3) і путівку до фіналу, в якому на киян чекає зустріч зі львівськими "Карпатами" .

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Відбивши два пенальті, В'ячеслав Суркіс зробив собі подарунок на день народження – в суботу, 27 лютого, йому виповнилося 15 років. Відзначимо, що після того, як В'ячеслав парирував перший 11-метровий, він тричі перехрестився.

Відео сейвів Суркіса-молодшого

"Пенальті – це лотерея. Кілька разів в попередніх турнірах ми програвали, зараз – виграли. Особливих секретів немає. Сьогодні в перших двох ударах я не вгадав, в третьому випадку зіграв по м'ячу, але не дотягнувся – гравець дуже добре пробив, а під час четвертого-п'ятого ударів просто вгадав, як буде бити суперник. Нічого особливого", – сказав після перемоги над "Металом" воротар юнацького складу "Динамо" В'ячеслав Суркіс, якого цитує офіційний сайт столичного клубу

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В'ячеслав Суркіс / Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

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При цьому щодо шансів на місце в складі першої команди "Динамо" В'ячеслав Суркіс каже таке: "Не хочеться загадувати. Буду працювати над собою, і коли випаде шанс, потрібно ним обов'язково скористатися".

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