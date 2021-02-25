Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Українська мова в Донецьку змусила російського футболіста виїхати додому

25 лютого, 16:40

Олег Люлька Олег Люлька

2014 року Георгій Зотов грав за донецький "Металург", якого вже не існує

Російський футболіст Георгій Зотов, який 2014 року виступав за нині вже неіснуючий донецький "Металург", згадав про своє перебування на Донбасі в період початку військового вторгнення Росії в Україну.

Реклама

Як виявилося, мало не вирішальним моментом, який змусив росіянина тоді виїхати до себе до РФ, стало те, що дружини українських футболістів "Металурга" ... розмовляли з ним українською.

Читайте також: За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові

"Чи відчув тоді зміну ставлення українців до себе? Були випадки. Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати", – цитує Зотова, який нині виступає за казанський "Рубін", Чемпіонат.

"Коли закінчився той чемпіонат, всі росіяни, хто був у "Металурзі" – я, Безліхотнов, Каретник, тренери – покинули Україну. З Донецька вибиралися через чотири чи п'ять блокпостів. На кожному гальмували, перевіряли документи. Сиділи і думали: пропустять, не пропустять? Неприємно було", – додав Зотов.

Георгій Зотов

Георгій Зотов / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Реклама

Читайте також: 15-річна тіктокерша вибачилася після скандальних слів про українську мову (відео)

Варто зазначити, що в Україні на слова Зотова про українську мову відреагували з сарказмом. "Українці розмовляли з росіянином українською. Яка нахабність! На нервовому ґрунті у людини міг і інсульт статися", – іронізують уболівальники в Мережі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Донецьк українська мова футболіст Металург Донецьк Георгій Зотов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти