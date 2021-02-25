Українська мова в Донецьку змусила російського футболіста виїхати додому

2014 року Георгій Зотов грав за донецький "Металург", якого вже не існує

Російський футболіст Георгій Зотов, який 2014 року виступав за нині вже неіснуючий донецький "Металург", згадав про своє перебування на Донбасі в період початку військового вторгнення Росії в Україну.

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Як виявилося, мало не вирішальним моментом, який змусив росіянина тоді виїхати до себе до РФ, стало те, що дружини українських футболістів "Металурга" ... розмовляли з ним українською.

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"Чи відчув тоді зміну ставлення українців до себе? Були випадки. Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати", – цитує Зотова, який нині виступає за казанський "Рубін", Чемпіонат.

"Коли закінчився той чемпіонат, всі росіяни, хто був у "Металурзі" – я, Безліхотнов, Каретник, тренери – покинули Україну. З Донецька вибиралися через чотири чи п'ять блокпостів. На кожному гальмували, перевіряли документи. Сиділи і думали: пропустять, не пропустять? Неприємно було", – додав Зотов.

Георгій Зотов / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

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Варто зазначити, що в Україні на слова Зотова про українську мову відреагували з сарказмом. "Українці розмовляли з росіянином українською. Яка нахабність! На нервовому ґрунті у людини міг і інсульт статися", – іронізують уболівальники в Мережі.

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