Українська мова в Донецьку змусила російського футболіста виїхати додому

Російський футболіст Георгій Зотов, який 2014 року виступав за нині вже неіснуючий донецький "Металург", згадав про своє перебування на Донбасі в період початку військового вторгнення Росії в Україну.
Як виявилося, мало не вирішальним моментом, який змусив росіянина тоді виїхати до себе до РФ, стало те, що дружини українських футболістів "Металурга" ... розмовляли з ним українською.
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"Чи відчув тоді зміну ставлення українців до себе? Були випадки. Коли командою збиралися, дружини місцевих футболістів іноді розмовляли зі мною українською мовою. Принципово. Під кінець ми і самі розуміли: потрібно їхати", – цитує Зотова, який нині виступає за казанський "Рубін", Чемпіонат.
"Коли закінчився той чемпіонат, всі росіяни, хто був у "Металурзі" – я, Безліхотнов, Каретник, тренери – покинули Україну. З Донецька вибиралися через чотири чи п'ять блокпостів. На кожному гальмували, перевіряли документи. Сиділи і думали: пропустять, не пропустять? Неприємно було", – додав Зотов.
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Варто зазначити, що в Україні на слова Зотова про українську мову відреагували з сарказмом. "Українці розмовляли з росіянином українською. Яка нахабність! На нервовому ґрунті у людини міг і інсульт статися", – іронізують уболівальники в Мережі.
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