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Пепе: "Я до 18 лет спал с матерью"

27 февраля, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый уроженец Бразилии поведал о пикантных подробностях своей жизни

Знаменитый португальский футболист бразильского происхождения Пепе, которому накануне исполнилось 38 лет, раскрыл пикантные подробности из своей подростковой жизни. Оказывается, защитник "Порту", в составе "Реала" трижды выигравший Лигу чемпионов, до совершеннолетия спал со своей мамой.

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"Я единственный ребенок мужского пола в семье, у меня три сестры (две старшие и одна младше меня), поэтому я был очень, очень избалован. Послушайте, пока я не приехал из Бразилии в Португалию, до 18 лет, я спал с мамой. Как относился к этому мой отец? Знаете, уже в том возрасте я был крупным парнем. Естественно, то, что я спал с мамой, моему отцу очень не нравилось", – признался Пепе в интервью португальскому изданию Tribuna Express

Криштиану Роналду и Пепе

Криштиану Роналду и Пепе / Фото: AFP

"Кто бы тогда мог подумать, что парень, до 18 лет спавший с матерью, выиграет три Кубка чемпионов. Я никогда не мог представить, что это станет реальностью", – добавил Пепе

Пепе в форме сборной Португалии
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Пепе в форме сборной Португалии / Фото: AFP

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Добавим, что сейчас Пепе со своей женой Софией воспитывает двух дочерей – Анджели и Эмили.

Смотрите, как Пепе забивал за "Реал"

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