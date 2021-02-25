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Звезда российского футбола решил застрелиться. Названо условие

25 февраля, 17:23

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

У Валерия Карпина есть пять дочерей от разных женщин

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поведала в соцсетях о разговоре с мужем о детях. И его реакции.

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"Вчерашний разговор с мужем в ресторане. Я: "Если я забеременею Жориком, точнее, когда я забеременею Жориком, я буду продолжать тренироваться с Алевтиной!" Муж: "Если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я застрелюсь", – написала Дарья в Instagram.

Понять 52-летнего Карпина можно. У него уже есть пять дочерей от разных женщин! Дарья – третья жена Карпина. Она на 20 лет младше бывшего футболиста. Что интересно, в юном возрасте Валерий встречался с мамой Дарьи.

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На фото Дарья и ее мама

Валерий Карпин – автор первого гола в истории сборной России. И считается одним из лучших полузащитников в истории национальной команды. На клубном уровне играл за "Спартак", "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту".

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футболист Валерий Карпин
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