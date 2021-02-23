Врач заговорил об ампутации... Футболист "Реала" едва не потерял ногу

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди едва не лишился ноги. И вообще – чудо, что он сейчас не инвалид. Знаменитый футболист рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые едва не погубили его карьеру в самом ее начале.

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"Я провел семь лет в "ПСЖ", начав в команде до 11 лет, но получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция, поэтому мне нужна была операция, и я долго лечился в больнице. Я провел два или три месяца в гипсовой повязке. После операции ко мне пришел врач и сказал, что я никогда больше не буду играть в футбол. Он даже сказал, что мне, возможно, придется ампутировать ногу"

Ферлан Менди / Фото: AFP

"Некоторое время я был в инвалидном кресле, потом на костылях, а после этого мне пришлось снова учиться ходить. Я думал, что сразу смогу ходить. Я попытался, поднялся с инвалидной коляски, но сразу же упал. У меня не осталось энергии в ногах, потому что я так долго не ходил и мои ноги не привыкли двигаться. Но, несмотря на это, я всегда верил, что футбол для меня еще не закончился, и я говорил всем, что вернусь в игру"

"Большинство людей думали, что это невозможно, но я снова научился ходить, хотя и пришлось играть с болью в бедре около полутора лет. Я пережил трудный момент, мне удалось выйти из этой ситуации победителем", – приводит слова 25-летнего Менди AS со ссылкой на УЕФА

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Ферлан Менди / Фото: Reuters

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Менди перешел в "Реал" из "Лиона" летом 2019 года за 48 млн евро, став с мадридцами чемпионом Испании-2020. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Примеры, в которых забил один гол. Также на его счету шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

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