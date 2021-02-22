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Болезнь Паркинсона и алкогольное слабоумие: рассекретили подозрительную переписку врачей Марадоны

22 февраля, 00:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

За несколько дней до смерти легенды врачи беспокоились о его "тревожном храпе"

Прокуратура Аргентины получила доступ к переписке лечащего врача Диего Марадоны Леопольдо Луке с его психиатром Агустиной Косачевой и психологом Карлосом Диасом, чтобы восстановить события последних дней жизни легендарного футболиста.

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В телефонной переписке было обнаружено четыре подозрительных сообщения, начиная с 13 октября:

  • "Алкогольное слабоумие. У Диего просматриваются симптомы болезни Паркинсона".
  • "Приближается день рождения. Надо уменьшить прием лекарства, чтобы он был презентабельным".
  • "Либо мы потеряем лицензию и пойдем по миру, либо будем полубогами".
  • "Он не перестает спать", "у него тревожный храп, это странное шумное дыхание".

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В течение следующей недели группа прокуроров планирует созвать медицинскую комиссию, чтобы определить, имела ли место врачебная халатность во время лечения Марадоны, сообщает Marca.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

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расследование футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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