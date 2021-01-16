Бойцы UFC на дуэли взглядов вспомнили о Марадоне

Сегодня в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 1. Накануне состоялась дуэль взглядов бойцов полусреднего веса – аргентинца Сантьяго Понсиниббио и китайца Ли Цзинляна.

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Спортсмены провели ее достаточно миролюбиво и почтили память Диего Марадоны. Легендарный футболист скончался 25 ноября от острого отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.

После дуэли взглядов Понсиниббио развернул плакат с изображением Марадоны и надписью Forever. Цзинлян воодушевился жестом соперника и помог ему показать баннер прессе.

Понсиниббио провел 30 боев, в 27 из которых победил, а в трех – проиграл. Цзинлян 17 раз одержал верх над соперником, а в шести случаях уступал.

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