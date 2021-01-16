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Олега Блохина включили в ТОП-50 лучших игроков всех времен

16 января, 00:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легендарный украинец расположился выше двух знаменитостей из "Барселоны"

Легендарный украинки футболист Олег Блохин включен в ТОП-50 лучших игроков всех времен по версии авторитетного издания Four Four Two. Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины разместился на 45-м месте, опередив таких знаменитых футболистов как Хави и Микаэль Лаудруп.

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Обладатель "Золотого мяча" 1975 года был результативным нападающим, выигравшим шесть чемпионских титулов с киевским "Динамо" и 112 раз сыгравшим за сборную СССР. Быстрый и умелый, его невозможно было остановить, когда он на полной скорости бежал против защитников, а сочетание этих физических качеств с блестящей позиционной игрой сделало его грозным бомбардиром клуба и страны.

Он дебютировал в 17 лет и стал звездой под руководством Валерия Лобановского в "Динамо", забив 266 голов во всех соревнованиях за клуб своего родного города. Эти голы помогли "Динамо" стать первым советским клубом, завоевавшим европейский трофей (Кубок обладателей кубков) в 1975 году – подвиг, который они повторили 11 лет спустя. Блохин отличился в обоих финалах.

Яркий момент в карьере: Блохин был абсолютным лидером в Суперкубке Европы 1975 года, забив все три гола, когда украинцы выиграли 1:0 на выезде и 2:0 дома против мюнхенской "Баварии" с чемпионами мира в составе, которые трижды подряд побеждали в Кубке чемпионов", – так описали качества Блохина.

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Криштиану Роналду расположился только на пятом месте, перед ним поставили Йохана Кройфа. Третье место занял Пеле, второе досталось Лионелю Месси, а лучшим игроком в истории признали Диего Марадону.

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футбол Олег Блохин Лионель Месси Пеле Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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