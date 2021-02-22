Хвороба Паркінсона та алкогольне недоумство: розсекретили підозрілу переписку лікарів Марадони

За кілька днів до смерті легенди лікарі турбувалися про його "тривожне хропіння"

Прокуратура Аргентини отримала доступ до листування лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луке з його психіатринею Агустіною Косачевою і психологом Карлосом Діасом, щоб відновити події останніх днів життя легендарного футболіста.

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У телефонній листуванні було виявлено чотири підозрілих повідомлення, починаючи з 13 жовтня:

"Алкогольне недоумство. У Дієго проглядаються симптоми хвороби Паркінсона".

"Наближається день народження. Треба зменшити прийом ліків, щоб він був презентабельним".

"Або ми втратимо ліцензію і підемо по світу, або будемо напівбогами".

"Він не перестає спати", "у нього тривожне хропіння, це дивне гучне дихання".

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Протягом наступного тижня група прокурорів планує скликати медичну комісію, щоб визначити, чи мала місце лікарська недбалість під час лікування Марадони, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було в два рази більше звичайного і було збережено для вивчення.

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