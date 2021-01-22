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Смерть Марадони спланували? Лікар аргентинця підробляв підписи легенди футболу

22 січня, 22:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кілька документів з підробленими підписами Марадони знайшли в будинку лікаря

Лікаря легендарного футболіста Дієго Марадони Леопольда Луке звинуватили в підробці підписів аргентинця. За інформацією Corriere dello Sport, документи з підробленим підписом Марадони були знайдені під час обшуку офісу і будинку Луке.

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Каліграфічна експертиза підтвердила факт фальсифікації підпису Марадони. Несправжій підпис Дієго фігурує в запиті на медичні записи, відправленому в клініку і датованому 1 вересня 2020 року. Цей же документ разом з двома іншими підробленими підписами аргентинця були знайдені в будинку Луке. Зазначається, що цей документ дуже важливий доказ, адже в клініку була відправлена цифровий підпис, а оригінал зберігався в будинку лікаря.

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було в два рази більше звичайного і було збережено для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, яка не претендує на спадщину.

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футбол футболіст Дієго Марадона

Джерело: Сегодня|Спорт

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