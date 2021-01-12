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Рідкісний випадок: знайшлася позашлюбна дочка Марадони, яка не претендує на спадщину

12 січня, 19:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина просто хоче дізнатися, чи був легендарний футболіст її батьком

В Аргентині з'явилася ще одна позашлюбна дочка легендарного футболіста Дієго Марадони. За інформацією gazzetta.it , її звуть Євгенія Лапровіттола, вона народилася 11 липня 1995 року. Дівчина тільки збирається почати процедуру встановлення спорідненості, але, за інформацією аргентинського мовника America, вона не має наміру претендувати на спадщину футболіста.

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За повідомленнями аргентинських ЗМІ, Лапровіттола просто хоче дізнатися, чи дійсно Дієго був її батьком, і, можливо, зустрітися зі своєю біологічною матір'ю. Євгенію усиновили в дитинстві і в будинку, де вона зростала, багато говорили про колишнього чемпіона світу, через що вона стала фанаткою футболіста, підтримуючи клуб "Хімнасія і Есгріма" – останнє місце роботи Дієго.

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Зазначимо, що Марадона залишив після себе п'ять офіційно визнаних дітей і ще стільки ж намагаються довести свої родинні зв'язки. Як ми писали раніше, на спадщину Марадони претендують 16 родичів.

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року в віці 60 років у результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було удвічі більше за звичайне і було збережено для вивчення. А прокурор виніс "чорну мітку" лікарю Марадони.

Дієго Марадона відпочиває з сигарою і алкоголем незадовго до операції:

Дієго Марадона відпочиває з сигарою та алкоголем

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тренер дочка футболіст Дієго Марадона

Джерело: Сегодня|Спорт

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