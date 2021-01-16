Бійці UFC на дуелі поглядів згадали про Марадону

Сьогодні в Абу-Дабі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ABC 1. Напередодні відбулася дуель поглядів бійців напівсередньої ваги – аргентинця Сантьяго Понсініббіо і китайця Лі Цзінляна.

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Спортсмени провели її досить миролюбно і вшанували пам'ять Дієго Марадони. легендарний футболіст помер 25 листопада від гострого набряку легенів, викликаного серцевою недостатністю.

Після дуелі поглядів Понсініббіо розгорнув плакат із зображенням Марадони і написом Forever. Цзінлян надихнувся жестом суперника і допоміг йому показати банер пресі.

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Понсініббіо провів 30 боїв, в 27 з яких переміг, а в трьох – програв. Цзінлян 17 раз взяв верх над суперником, а в шести випадках поступався.

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