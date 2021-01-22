Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Смерть Марадоны спланировали? Врач аргентинца подделывал подписи легенды футбола

22 января, 22:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Несколько документов с подделанными подписями Марадоны нашли в доме врача

Лечащего врача легендарного футболиста Диего Марадоны Леопольде Луке обвинили в подделке подписей аргентинца. По информации Corriere dello Sport, документы с поддельной подписью Марадоны были найдены при обыске офиса и дома Луке.

Реклама

Читайте также: Результаты вскрытия Марадоны: что обнаружили в организме легенды

Каллиграфическая экспертиза подтвердила факт фальсификации подписи Марадоны. Ненастоящая подпись Диего фигурирует в запросе на медицинские записи, отправленном в клинику и датированном 1 сентября 2020 года. Этот же документ вместе с двумя другими подделанными подписями аргентинца были найдены в доме Луке. Отмечается, что этот документ очень важная улика, ведь в клинику был отправлена цифровая подпись, а оригинал хранился в доме врача.

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Читайте также:Перед операцией Марадона устроил вечеринку с алкоголем и сигарами

Реклама

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальскомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять