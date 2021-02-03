Про що говорив Марадона перед смертю: останнє відео легенди

Нещодавно Леопольда Луке, лікуючого лікаря Дієго Марадони, звинуватили в підробці підписів футболіста. А тепер аргентинський канал Cronica TV показав останній знятий за життя легендарного футболіста відеозапис.

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Відео знято за кілька днів до смерті Дієго, після операції на мозку. У ролику Марадона звертається до Луке.

"Привіт, Луке! У мене залишився шрам, але я в порядку. Ти знаєш, мені не подобаються такі моменти, але в оточенні гарних людей я можу розкритися. Цілую тебе, Луке", – сказав Марадона.

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було удвічі більше звичайного і було збережено для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, вона не претендує на спадщину.

Відео: Сьогодні

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