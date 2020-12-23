Результаты вскрытия Марадоны: что обнаружили в организме легенды

Незадолго до смерти экс-футболист не принимал наркотики и алкоголь

Стали известны результаты аутопсии тела легендарного футболиста Диего Марадоны, ушедшего из жизни в конце ноября. Судебно-медицинская процедура не выявила в организме спортсмена запрещенных препаратов, сообщает Telam. Кстати, ранее мы писали, что тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти.

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Результаты показали, что Марадона принимал препараты против тревоги и депрессии, а вот следов наркотиков или алкоголя не было обнаружено, хотя мы писали, что перед операцией Марадона устроил вечеринку с алкоголем и сигарами.

Также отмечается, что не были обнаружены следы препаратов для борьбы с сердечными заболеваниями, несмотря на то, что смерть Марадоны была вызвана острым отеком легких из-за обострения хронической сердечной недостаточности.

Также вскрытие показало, что сердце Марадоны весило в два раза больше, чем положено – 503 грамма.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

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Диего Марадона отдыхает с сигарой и алкоголем:

Диего Марадона отдыхает с сигарой и алкоголем

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