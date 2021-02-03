Українська
$ 28,06
33,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

О чем говорил Марадона перед смертью: последнее видео легенды

3 февраля, 22:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист записал обращение к своему врачу

Недавно Леопольда Луке, лечащего врача Диего Марадоны, обвинили в подделке подписей футболиста. А теперь аргентинский канал Cronica TV показал последнюю снятую при жизни легендарного футболиста видеозапись.

Реклама

Видео снято за несколько дней до смерти Диего, после операции на мозге. В ролике Марадона обращается к Луке.

"Привет, Луке! У меня остался шрам, но я в порядке. Ты знаешь, мне не нравятся такие моменты, но в окружении хороших людей я могу раскрыться. Целую тебя, Луке", – сказал Марадона.

Читайте также: Перед операцией Марадона устроил вечеринку с алкоголем и сигарами

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть футболист Диего Марадона

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол
Лидеры
Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)Футбол
"Ниндзя!" Златан снова забил нереальный голФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять