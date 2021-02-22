Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Умер приемный отец Тевеса: его усыновили после того, как мать ушла, а родного отца убили

22 февраля, 10:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тяжелая утрата в семье аргентинского футболиста

Приемный отец знаменитого аргентинского футболиста Карлоса Тевеса Сегундо Раймундо Тевес скончался от последствий заражения коронавирусом. Он страдал от диабета, а последние несколько недель провел в реанимации из-за пневмонии.

Реклама

Раймундо Тевес являлся супругом родной тети Карлоса Адрианы Ноэми Мартинес. Они усыновили будущую звезду футбола в шестилетнем возрасте после того, как его родной отец был застрелен на улице. Мать ушла из семьи, когда Карлосу было всего полгода.

"Бока Хуниорс" оплакивает смерть Дона Сегундо, отца Карлитоса, и поддерживает семью Тевеса и их друзей в это время, полное боли и печали. Держитесь!", – говорится в сообщении в официальном аккаунте "Боки" в Twitter.

Тевес начал профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" в 16 лет. Спустя четыре года он перешел в бразильский "Коринтианс". Также в карьере нападающего были выступления за английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и китайский "Шанхай Шеньхуа". Зимой 2018 года Тевес вернулся из Поднебесной в "Боку".

Напомним, вчера стало известно, что мама Роналдиньо умерла из-за коронавируса. В декабре 71-летняя Мигелина Элои Дос Сантос попала в реанимацию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Карлос Тевес коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять