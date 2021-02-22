Умер приемный отец Тевеса: его усыновили после того, как мать ушла, а родного отца убили

Приемный отец знаменитого аргентинского футболиста Карлоса Тевеса Сегундо Раймундо Тевес скончался от последствий заражения коронавирусом. Он страдал от диабета, а последние несколько недель провел в реанимации из-за пневмонии.

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Раймундо Тевес являлся супругом родной тети Карлоса Адрианы Ноэми Мартинес. Они усыновили будущую звезду футбола в шестилетнем возрасте после того, как его родной отец был застрелен на улице. Мать ушла из семьи, когда Карлосу было всего полгода.

"Бока Хуниорс" оплакивает смерть Дона Сегундо, отца Карлитоса, и поддерживает семью Тевеса и их друзей в это время, полное боли и печали. Держитесь!", – говорится в сообщении в официальном аккаунте "Боки" в Twitter.

Тевес начал профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" в 16 лет. Спустя четыре года он перешел в бразильский "Коринтианс". Также в карьере нападающего были выступления за английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и китайский "Шанхай Шеньхуа". Зимой 2018 года Тевес вернулся из Поднебесной в "Боку".

Напомним, вчера стало известно, что мама Роналдиньо умерла из-за коронавируса. В декабре 71-летняя Мигелина Элои Дос Сантос попала в реанимацию.

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