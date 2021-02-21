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Мама Роналдиньо умерла из-за коронавируса

21 февраля, 12:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В декабре женщина попала в реанимацию

71-летняя мама легендарного бразильского футболиста Роналдиньо – Мигелина Элои Дос Сантос – умерла из-за последствий коронавируса.

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Напомним, еще в декабре 40-летний экс-футболист рассказал, что его мать борется за жизнь и находится в отделении интенсивной терапии.

Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году, а также выиграл Лигу чемпионов в "Барселоне" в 2006-м. В 2005 году Роналдиньо получил "Золотой мяч", а также был два года подряд назван лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

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Напомним, что сам Роналдиньо перенес коронавирус в октябре. Бразилец не испытывал никаких симптомов, но вынужден был уйти на самоизоляцию.

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Добавим, что только в августе Роналдиньо выпустили на свободу после полугодичного ареста. Знаменитый бразилец вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футболист Роналдиньо коронавирус мама
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