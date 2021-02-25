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Украинский язык в Донецке заставил российского футболиста уехать домой

25 февраля, 16:40

Олег Люлька Олег Люлька

В 2014 году Георгий Зотов играл за донецкий "Металлург", которого уже нет

Российский футболист Георгий Зотов, в 2014 году выступавший за ныне уже несуществующий донецкий "Металлург", вспомнил о своем пребывании на Донбассе в период начала военного вторжения России в Украину.

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Как оказалось, чуть ли не решающим моментом, заставившим россиянина тогда уехать к себе в РФ, стало то, что жены украинских футболистов "Металлурга"... разговаривали с ним на украинском.

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"Ощутил ли тогда изменение отношения украинцев к себе? Были случаи. Когда командой собирались, жены местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать", – цитирует Зотова, ныне выступающего за казанский "Рубин", "Чемпионат"

"Когда закончился тот чемпионат, все русские, кто был в "Металлурге" – я, Безлихотнов, Каретник, тренеры – покинули Украину. Из Донецка выбирались через четыре или пять блокпостов. На каждом тормозили, проверяли документы. Сидели и думали: пропустят, не пропустят? Неприятно было", – добавил Зотов

Георгий Зотов

Георгий Зотов / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

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Стоит отметить, что в Украине на слова Зотова об украинском языке отреагировали с сарказмом. "Украинцы разговаривали с россиянином на украинском. Какая наглость! На нервной почве у человека мог и инсульт случиться", – иронизируют болельщики в Сети.

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Россия Донецк украинский язык футболист Металлург Донецк Георгий Зотов
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