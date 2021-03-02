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У соперника Шевы за поножовщину арестовали виллу за два миллиона евро

2 марта, 14:26

Олег Люлька Олег Люлька

Этим дело может и не ограничиться – нидерландцу Квинси Промесу грозит четыре года тюрьмы

Суд принял решение наложить арест на недвижимое имущество нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса в Утрехте (Нидерланды). Речь идет о вилле стоимостью 2,1 млн евро, а также о небольшом флигеле, который был оценен в 600 тысяч евро.

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Такое решение принято в связи с разбирательством по уголовному делу, в рамках которого Промес подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент с участием игрока сборной Нидерландов, соперника команды Андрея Шевченко по финальной части Евро, произошел летом прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде. Игрок серьезно поссорился с родственником, которого ударил ножом.

Квинси Промес

Квинси Промес / Фото: Getty Images

"Арест на имущество Промеса наложен в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба", – приводит слова представителя потерпевшего Йегуди Мошковича De Telegraaf

Отметим, что за преступление, в котором подозревают 29-летнего Промеса, в Нидерландах предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до четырех лет. Тем не менее этот факт не остановил "Спартак", который в феврале купил Квинси у "Аякса" за 8,5 млн евро.

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Добавим, что в декабре 2020 года Промеса арестовали в Нидерландах, но после ночи в изоляторе он был отпущен под залог.

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