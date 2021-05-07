Тричі не відпустили. Сів в роздягальні і плакав: як розбили мрію Селезньова зіграти в Лізі чемпіонів

Керівництво Акхісара не захотіло відпускати Євгена Селезньова в Галатасарай, де гравцеві гарантували місце в старті і Лігу чемпіонів. Президент відмовився від мільйона відступних

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Український нападник Євген Селезньов розповів, як упустив можливість пограти за один з найтитулованіших клубів Туреччини. Галатасарай запрошував українця, але його не відпустило керівництво Акхісару. До речі, раніше повідомлялося, що Селезньов залишиться в Україні до рекорду.

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"Мене три рази не пустили в Галатасарай. Два останні рази це взагалі жесть була. Я сидів у роздягальні – плакав. Мені дзвонить Фатіх Терім і каже, що у них Ліга чемпіонів, що я буду в першій 11.

Всі вболівальники "Галатасарая" чекали, всs писали мені. І мені президент говорить, що я ні за які гроші не піду туди. Я не знаю, навіщо він так зробив. За мене 33-річного мільйон давали. Я не розумію, я сів в роздягальні і заплакав. Я йшов до цього всю кар'єру в Туреччині.

Після Суперкубка, коли я один обіграв... Ну, не один, обіграла команда, але мені дали кращого гравця матчу. Я привіз другий трофей в це місто. Я йому кажу: "Я зробив все, що можна для цього клубу. Це, напевно, перший і останній трофей у вашій кар'єрі в цьому клубі. Будь ласка, відпустіть". Ні", – цитує слова Селезньова з інтерв'ю Youtube-каналу брутальний Футбол Ua-football.

Раніше президент Колоса розповів правду про скандал з Селезньовимі зазначив, що офіційну зарплату клуб йому платить.

Тренування Селезньова в фітнес-клубі