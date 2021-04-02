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Це не по-пацанськи – президент Колоса розповів правду про скандального Селезньова

2 квітня, 20:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Андрій Засуха причиною конфлікту назвав поведінку форварда на зборах в Туреччині

Скандальне звільнення форварда Євгена Селезньова з Колоса обростає новими деталями. Сьогодні інтерв'ю дав президент клубу з Ковалівки Андрій Засуха, в якому розставив крапки над "i". Напередодні ж звинувачений у пияцтві Селезньов і тренер Колоса поговорили.

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Своє бачення проблеми Засуха виклав в YouTube-програмі Вацко Live. Виділимо цікаві моменти. В цілому, стає ясно, що футболіст таки проштрафився на зборах в Туреччині, за що його і відправили додому. Але Женя не захотів визнати свою провину перед командою, тому його вирішили не повертати до складу. А офіційну зарплату, що в наших реаліях часто становить меншу частину, будуть платити.

  • Про те, що не прийнято в Ковалівці:

"Я не хотів псувати життя Жені. Якщо я зараз почну розповідати, що він зробив щось не так, це буде неправильно. Я йому пропонував зробити заяву, що він покинув збір в Туреччині за сімейними обставинами, але щоб він не роздував скандал. Адже це не по-пацанськи – скаржитися, що Женя такий-сякий. У нас Ковалівці так не прийнято".

  • Про алкоголізм Селезньова і його слово:

"Про порушника режиму і алкоголіка сказав тільки сам Женя. Жоден представник Колоса ніде про це не говорив. Селезньов почав бігати по блогерах і махати довідкою, що він чистий. Приїхав Віталік Лисицький і все йому розповів. Він з цим не погодився. Запропонував йому поговорити з Русланом Костишиним і командою, а він прийшов на "Великий футбол" і попросив у команди вибачення. Як можна з такою людиною про щось говорити? Ми з ним домовилися про одне, а він зробив зовсім інше".

  • Про бажання розлучитися з Євгеном ще раніше:

"У листопаді я пропонував Руслану попрощатися з Селезньовим. Такі гроші, ми можемо когось взяти, хто буде грати в футбол. Він відмовив. Мене умовили взяти його, я плачу йому гроші, а він – що попало. А потім я чую про якусь змову в команді, ліквідацію Селезньова. Це несерйозно.

Після всіх цих висловлювань я не можу взяти його назад в клуб, тому що так не робиться. Але я виконую перед ним свої фінансові зобов'язання і те, що прописано в контракті. Офіційну зарплату ми йому платимо. У мене до Жені одна претензія: з нашого співробітництва він зробив шоу".

Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Тим часом, Селезньов проміняв футбол на хокей.

Згадаймо, як Євген бив по воротах Аріса в матчі Ліги Європи:

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