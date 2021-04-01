Звинувачений у пияцтві Селезньов і тренер Колоса поговорили, але зарплату гравцеві не повернуть

Костишин і український нападник не змогли домовитися навіть в присутності президента клубу

Президент Колоса Андрій Засуха, головний тренер ковалівської команди Руслан Костишин і скандальний український форвард Євген Селезньов провели довгоочікувану тристоронню зустріч. Раніше ми писали, що опальний Селезньов тренується з Усиком.

"Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії", – повідомив журналіст ТК "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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Євген Селезньов / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Селезньова вигнали з Колоса за порушення режиму на зимових зборах в Туреччині. Нібито напередодні товариського матчу з брестським Рухом він зустрічався з друзями і випивав. А в компанії був і колишній нападник збірної України Андрій Воронін. А наступного дня був не в змозі вийти на поле.

Зазначимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з Колоса і спростував історію з п'янкою. Форвард розповів свою версію події. І зазначив, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".

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Однак українського форварда виключили із заявки команди на УПЛ, а також клуб припинив виконувати фінансові зобов'язання за контрактом, який не розірвали.

Тренування Селезньова в фітнес-клубі

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