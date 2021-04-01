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Селезньов проміняв футбол на хокей: подивіться на майстерність форварда

1 квітня, 21:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фіналіст Ліги Європи з легкістю реалізував буліт

Скандальний нападник Колоса Євген Селезньов поки не може помиритися з головним тренером ковалівців Русланом Костишиним, зате успішно проводить вільний час в хокеї. Футболіст показав свою техніку пробиття буліта, щоправда, в порожні ворота.

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"Я – Євген Селезньов. Дивіться плей-оф Української хокейної ліги. Все буде хокей!" – сказав у камеру футболіст.

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Нагадаємо, що за вихід до фіналу УХЛ продовжують боротьбу Донбас, Дніпро, Кременчук і Сокіл. Півфінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

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Раніше ми писали, що у хокейного воротаря поцупили набитий грошима рюкзак. Голкіпера хокейного клубу Торпедо Єгора Синєгубкіна обікрали на стоянці.

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футбол хокей футболіст Євген Селезньов УХЛ

Джерело: Сегодня|Спорт

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