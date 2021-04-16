Цікава група здоров'я: Селезньов завис із Усиком (фото)

Скандальний український нападник, від послуг якого відмовилися в ковалівському Колосі, продовжує підтримувати форму в таборі знаменитого боксера

Євген Селезньов, який нещодавно повернувся до колишньої дружини, під час простою у футбольній кар'єрі не кидає заняття спортом.

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Колишній футболіст збірної України, вигнаний з Колоса, продовжує підтримувати форму в компанії Олександра Усика.

Сьогодні Селезньов показав, як завис на турніку разом з Усиком і ще трьома партнерами за тренуванням.

"Група здоров'я", – підписав це фото в Instagram 35-річний футболіст

"Ну як здоров'я ..." – додав інтриги в коментарях під фото спортивний журналіст Володимир Кобельков, що завис в одній компанії з Усиком і Селезньовим

"Тільки здоров'я!" – наполіг на своєму Селезньов, у такий спосіб запевняючи, що за спиртним ця п'ятірка не "зависає"

Реклама Євген Селезньов та Олександр Усик / Фото: Instagram

Євген Селезньов / Фото: Instagram

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Раніше стало відомо, з ким випивав Селезньов: повний список. В одній компанії зі скандальним нападником, якого звинуватили в порушенні режиму, були Артем Мілевський, Андрій Воронін, а також колишні футболісти збірної Росії – Андрій Аршавін, Владислав Радімов і Олександр Самедов.

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Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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