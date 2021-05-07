Трижды не отпустили. Сел в раздевалке и плакал: как разбили мечту Селезнева сыграть в Лиге чемпионов

Руководство Акхисара не захотело отпускать Евгения Селезнева в Галатасарай, где игроку гарантировали место в старте и Лигу чемпионов. Президент отказался от миллиона отступных

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Украинский нападающий Евгений Селезнев рассказал, как упустил возможность поиграть за один из самых титулованных клубов Турции. Галатасарай приглашал украинца, но его не отпустило руководство Акхисара. Кстати, ранее сообщалось, что Селезнев останется в Украине до рекорда.

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"Меня три раза не пустили в Галатасарай. Два последних раза это вообще жесть была. Я сидел в раздевалке – плакал. Мне звонит Фатих Терим и говорит, что у них Лига чемпионов, что я буду в первой 11.

Все болельщики "Галатасарая" ждали, все писали мне. И мне президент говорит, что я ни за какие деньги не уйду туда. Я не знаю, зачем он так сделал. За меня 33-летнего миллион давали. Я не понимаю, я сел в раздевалке и заплакал. Я шел к этому всю карьеру в Турции.

После Суперкубка, когда я один обыграл... Ну, не один, обыграла команда, но мне дали лучшего игрока матча. Я привез второй трофей в этот город. Я ему говорю: "Я сделал все, что можно для этого клуба. Это, наверное, первый и последний трофей в вашей карьере в этом клубе. Пожалуйста, отпустите". Нет", – цитирует слова Селезнева из интервью Youtube-каналу Брутальний Футбол Ua-football.

Ранее президент Колоса рассказал правду о скандале с Селезневым и отметил, что официальную зарплату клуб ему платит.

Тренировка Селезнева в фитнес-клубе