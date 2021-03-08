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Трагедія в стані суперника "Динамо": футболіст потонув, святкуючи своє 25-річчя

8 березня, 19:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Тіло гравця шукали протягом трьох днів

Колишній футболіст "Вільярреала" Франко Акоста загинув в результаті нещасного випадку недалеко від свого рідного міста Монтевідео, Уругвай. Спортсмен пропав безвісти в суботу вдень при спробі переплисти струмок під час святкування свого 25-річчя.

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Акоста спробував переплисти струмок разом зі своїм братом. Однак брат відмовився від затії і повернувся на берег, а Франко продовжив заплив. Не допливши метрів 15 до берега, він покликав на допомогу і зник під водою.

Вранці в понеділок, на третій день пошуків, тіло Акости знайшли недалеко від того місця, де він пропав. Глибина цієї ділянки становить від трьох до чотирьох метрів, повідомляє elpais.com.

Акоста був вихованцем уругвайського "Фенікса". У 2015 році він перебрався в іспанський "Вільярреал", проте провів за команду лише один матч. Після цього він встиг пограти за "Расинг", а потім повернувся на батьківщину, де пограв за "Бостон Рівер", "Пласа Колонія" і "Атлетіко Атенас".

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Раніше ми писали, що 17-річний футболіст трагічно загинув разом з 15-річним другом. Хлопчики пішли купатися на місцевий канал і не повернулися.

Відео: Сьогодні

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потонув футболіст Вільярреал

Джерело: Сегодня|Спорт

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