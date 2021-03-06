Чемпіон світу з "Динамо" зламався, граючи у футболці іншого клубу

Чемпіон світу-2019 серед молоді і один з найталановитіших вихованців академії "Динамо" Георгій Цитаїшвілі, який виступає на умовах оренди за "Ворсклу", вибув на два місяці через травму.
20-річний вінгер Цитаїшвілі зазнав ушкодження в суботньому матчі з "Маріуполем", виграному "Ворсклою" 1:0. Георгій вийшов на заміну на 67-й хвилині, але вже за 17 хвилин сам був замінений. Причиною став жорсткий підкат В'ячеслава Танковського, за який гравець "Маріуполя" отримав другу жовту картку і залишив азовський клуб удев'ятьох.
"Там щось серйозне. Хруснув у Цитаїшвілі гомілкостоп", – заявив відразу після гри головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов
А незабаром офіційний сайт "Ворскли" повідомив, що у Цитаїшвілі – перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги, а орієнтовний строк відновлення – близько двох місяців.
Ця травма подвійно прикра для Георгія, якщо врахувати, що у "Ворсклі" він, нарешті, почав отримувати ігрову практику, якої не мав у "Динамо". І навіть забив у ворота "Руху".
Нагадаємо, на посвяченні в гравці "Ворскли" Цитаїшвілі заспівав російський шлягер.
Огляд матчу "Маріуполь" – "Ворскла" з травмою Цитаїшвілі
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк