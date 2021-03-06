Чемпіон світу з "Динамо" зламався, граючи у футболці іншого клубу

Георгій Цитаїшвілі вибув на два місяці – у нього перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги

Чемпіон світу-2019 серед молоді і один з найталановитіших вихованців академії "Динамо" Георгій Цитаїшвілі, який виступає на умовах оренди за "Ворсклу", вибув на два місяці через травму.

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20-річний вінгер Цитаїшвілі зазнав ушкодження в суботньому матчі з "Маріуполем", виграному "Ворсклою" 1:0. Георгій вийшов на заміну на 67-й хвилині, але вже за 17 хвилин сам був замінений. Причиною став жорсткий підкат В'ячеслава Танковського, за який гравець "Маріуполя" отримав другу жовту картку і залишив азовський клуб удев'ятьох.

"Там щось серйозне. Хруснув у Цитаїшвілі гомілкостоп", – заявив відразу після гри головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов

А незабаром офіційний сайт "Ворскли" повідомив, що у Цитаїшвілі – перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги, а орієнтовний строк відновлення – близько двох місяців.

Травма Цитаїшвілі / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

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Ця травма подвійно прикра для Георгія, якщо врахувати, що у "Ворсклі" він, нарешті, почав отримувати ігрову практику, якої не мав у "Динамо". І навіть забив у ворота "Руху".

Нагадаємо, на посвяченні в гравці "Ворскли" Цитаїшвілі заспівав російський шлягер.

Огляд матчу "Маріуполь" – "Ворскла" з травмою Цитаїшвілі

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