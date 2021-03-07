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"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": продовжіть фразу Мілевського – тест

7 березня, 08:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболіст завжди був гострим на язик

Сьогодні в УПЛ матч, який не залишить байдужим українських уболівальників. "Динамо" проти "Миная". "Динамо" проти Мілевського.

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У столиці Артем провів 11 років. 278 матчів, 87 голів. Яскравий, харизматичний гравець, який був помітний, як на полі, так і за його межами. І ніколи в кишеню за словом не ліз. Чого лише варта його легендарна фраза, кинута футболістові БАТЕ: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

Увага! Нецензурна лексика!

В тренді
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"

А інші цитати Артема Володимировича ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо! Проходьте наш тест!

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Продовж фразу Мілевського

Яскраві фрази Артема Володимировича.
Старт!
1/10

На безлюдний острів я прихопив би мобільний, красиву жінку і ...

біле вино
100 %
книжку
0 %
м'яч
0 %
Далі
2/10

Алієв на клубну базу приїжджав з ...

мамою
20 %
двома дівчатами
20 %
охороною з маячками
60 %
Далі
3/10

Чому Шевченко не викликає в збірну? Він боїться, що на тренуванні я крикну йому ...

Слава Україні!
0 %
Андрюха!
100 %
Дай грошей!
0 %
Далі
4/10

Марадона приїхав в Брест на броньованому джипі і весь час махав уболівальникам рукою, ніби ...

Лукашенко
0 %
Трамп
20 %
Брежнєв
80 %
Далі
5/10

Тренування Блохіна? Сяде на тренерську лаву, закине одну ногу на іншу ...

і розповідає анекдоти
40 %
розгорне газету і читає
40 %
сигаретку закурить – і попиває каву
20 %
Далі
6/10

Коли я в Туреччині "Феррарі" розбив, приїхав додому і ...

поліз в Instagram
20 %
відкрив пляшку віскі
80 %
увімкнув телевізор
0 %
Далі
7/10

Я правильно вихований, я – людина, якій не властиві ...

заздрість і жадібність
20 %
понти і пафос
40 %
злість і поста
40 %
Далі
8/10

До тридцяти років мені вдалося правильно розібратися з пріоритетами, може в сорок років взагалі ...

перетворюся у мерзенного буркуна
60 %
кину пити
0 %
піду в політику
40 %
Далі
9/10

Моїм кумиром є ... Завжди хотів виступати з ним за один клуб

Франческо Тотті
100 %
Андрій Шевченко
0 %
Кріштіану Роналду
0 %
Далі
10/10

Чому останнім часом не чути про скандали з моєю участю? Думаю ...

мене всі забули
20 %
всі переключилися на Селезньова
0 %
більше не попадаюсь
80 %
Далі

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футболіст Артем Мілевський
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