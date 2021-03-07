"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": продовжіть фразу Мілевського – тест

Сьогодні в УПЛ матч, який не залишить байдужим українських уболівальників. "Динамо" проти "Миная". "Динамо" проти Мілевського.
У столиці Артем провів 11 років. 278 матчів, 87 голів. Яскравий, харизматичний гравець, який був помітний, як на полі, так і за його межами. І ніколи в кишеню за словом не ліз. Чого лише варта його легендарна фраза, кинута футболістові БАТЕ: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".
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