"Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне": продовжіть фразу Мілевського – тест

Футболіст завжди був гострим на язик

Сьогодні в УПЛ матч, який не залишить байдужим українських уболівальників. "Динамо" проти "Миная". "Динамо" проти Мілевського.

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У столиці Артем провів 11 років. 278 матчів, 87 голів. Яскравий, харизматичний гравець, який був помітний, як на полі, так і за його межами. І ніколи в кишеню за словом не ліз. Чого лише варта його легендарна фраза, кинута футболістові БАТЕ: "Ми ще до Мінська приїдемо, клоуне".

Увага! Нецензурна лексика!

А інші цитати Артема Володимировича ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо! Проходьте наш тест!

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Продовж фразу Мілевського Яскраві фрази Артема Володимировича. Старт! 1/10 На безлюдний острів я прихопив би мобільний, красиву жінку і ... біле вино 100 % книжку 0 % м'яч 0 % Далі 2/10 Алієв на клубну базу приїжджав з ... мамою 20 % двома дівчатами 20 % охороною з маячками 60 % Далі 3/10 Чому Шевченко не викликає в збірну? Він боїться, що на тренуванні я крикну йому ... Слава Україні! 0 % Андрюха! 100 % Дай грошей! 0 % Далі 4/10 Марадона приїхав в Брест на броньованому джипі і весь час махав уболівальникам рукою, ніби ... Лукашенко 0 % Трамп 20 % Брежнєв 80 % Далі 5/10 Тренування Блохіна? Сяде на тренерську лаву, закине одну ногу на іншу ... і розповідає анекдоти 40 % розгорне газету і читає 40 % сигаретку закурить – і попиває каву 20 % Далі 6/10 Коли я в Туреччині "Феррарі" розбив, приїхав додому і ... поліз в Instagram 20 % відкрив пляшку віскі 80 % увімкнув телевізор 0 % Далі 7/10 Я правильно вихований, я – людина, якій не властиві ... заздрість і жадібність 20 % понти і пафос 40 % злість і поста 40 % Далі 8/10 До тридцяти років мені вдалося правильно розібратися з пріоритетами, може в сорок років взагалі ... перетворюся у мерзенного буркуна 60 % кину пити 0 % піду в політику 40 % Далі 9/10 Моїм кумиром є ... Завжди хотів виступати з ним за один клуб Франческо Тотті 100 % Андрій Шевченко 0 % Кріштіану Роналду 0 % Далі 10/10 Чому останнім часом не чути про скандали з моєю участю? Думаю ... мене всі забули 20 % всі переключилися на Селезньова 0 % більше не попадаюсь 80 % Далі

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