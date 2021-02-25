Стрибнув з дамби і потонув: батько воротаря "Ліверпуля" знайдений мертвим в озері

Трагедія в родині воротаря "Ліверпуля" Аліссона. У середу батько голкіпера Жозе Беккер потонув в озері недалеко від свого заміського будинку на півдні Бразилії. Раніше помер прийомний батько Карлоса Тевеса- помер від наслідків зараження коронавірусом.

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Аліссон / Фото: Reuters

Тіло 57-річного Жозе знайшли в озері недалеко від міста Рінкау-ду-Інферну – повідомляє ESPN з посиланням на поліцію. За даними джерела, батько Аліссона плавав в районі дамби і пропав близько 17:00. Його тіло без слідів насильства було виявлено місцевоюпожежною командою о 23:59. А за інформацією O Globo, Аліссон-старший зник під водою після того, як пірнув з дамби.

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Нагадаємо, що Аліссон перейшов до "Ліверпуля" у 2018 році з "Роми". З "червоними" бразилець встиг виграти Лігу чемпіонів і англійську Прем'єр-лігу. Був визнаний кращим воротарем 2019 року за версією ФІФА. Його молодший брат Мюріель – голкіпер бразильської команди "Флуміненсе".

В останньому турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" поступився "ірискам" 0:2 і так погано не грав майже 80 років.

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