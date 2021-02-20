Клопп в шоці: "Ліверпуль" вдавився "ірисками" і так погано не грав майже 80 років

Чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" продовжує своє падіння. У матчі 25 туру Прем'єр-ліги "червоні" на домашній арені програли "Евертону" з рахунком 0:2 в мерсисайдському дербі. Хоча на тижні "Ліверпуль" переміг "Лейпциг" (2:0) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Юрген Клопп в гніві після гола "Евертона" / Фото: Reuters

Вже на третій хвилині "Евертон" вивів вперед Рішарлісон, а крапку в матчі ударом з пенальті на 83-й хвилині поставив Гільфі Сігурдссон. Для команди Юргена Клоппа ця поразка стала четвертою поспіль в чемпіонаті Англії. У попередніх матчах червоні поступилися "Лестеру", "Манчестер Сіті" і "Брайтону".

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Як стверджує Opta Sport, "червоні" вперше з грудня 1923 року програли в чемпіонаті Англії чотири домашні матчі поспіль. До того ж підопічні Юргена Клоппа є першими діючими чемпіонами з сезону-1928/1929, які віддали чотири зустрічі в рідних стінах поспіль. Цікаво, що в попередній раз такою командою був "Евертон".

Також "Евертон" вперше з вересня 1999 року обіграв "Ліверпуль" в англійській Прем'єр-лізі на "Енфілд Роуд". До цього у "Ірисок" була серія з 20 матчів без перемог.

"Ліверпуль" набрав у 25 матчах 40 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" з 40 балами – на 7-му місці. Але у підопічних Карло Анчелотті один матч в запасі.

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