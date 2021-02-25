Прыгнул с дамбы и утонул: отец вратаря "Ливерпуля" найден мертвым в озере

Трагедия в семье вратаря "Ливерпуля" Алиссона. В среду отец голкипера Жозе Беккер утонул в озере недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии. Ранее умер приемный отец Карлоса Тевеса – скончался от последствий заражения коронавирусом.

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Алиссон / Фото: Reuters

Тело 57-летнего Жозе нашли в озере недалеко от города Ринкау-ду-Инферну – сообщает ESPN со ссылкой на полицию. По данным источника, отец Алиссона плавал в районе дамбы и пропал около 17:00. Его тело без следов насилия было обнаружено местной пожарной командой в 23:59. А по информации O Globo, Алиссон-старший исчез под водой после того, как нырнул с дамбы.

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Напомним, что Алиссон перешел в "Ливерпуль" в 2018 году из "Ромы". С "красными" бразилец успел выиграть Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Был признан лучшим вратарем 2019 года по версии ФИФА. Его младший брат Мюриэль – голкипер бразильской команды "Флуминенсе".

В последнем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" уступил "ирискам" 0:2 и так плохо не играл почти 80 лет.

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