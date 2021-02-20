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Клопп в шоке: "Ливерпуль" подавился "ирисками" и так плохо не играл почти 80 лет

20 февраля, 23:00

Елена Павлова Елена Павлова

"Красные" потерпели домашнее поражение от "Эвертона" впервые с 1999-го

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" продолжает свое падение. В матче 25 тура Премьер-лиги "красные" на домашней арене проиграли "Эвертону" со счетом 0:2 в Мерсисайдском дерби. Хотя на неделе "Ливерпуль" победил "Лейпциг" (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Юрген Клопп в гневе после гола "Эвертона"

Юрген Клопп в гневе после гола "Эвертона" / Фото: Reuters

Уже на третьей минуте "Эвертон" вывел вперед Ришарлисон, а точку в матче ударом с пенальти на 83-й минуте поставил Гильфи Сигурдссон. Для команды Юргена Клоппа это поражение стало четвертым подряд в чемпионате Англии. В предыдущих матчах красные уступили "Лестеру", "Манчестер Сити" и "Брайтону".

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Как утверждает Opta Sport, "красные" впервые с декабря 1923 года проиграли в чемпионате Англии четыре домашних матча подряд. К тому же подопечные Юргена Клоппа являются первыми действующими чемпионами с сезона-1928/1929, отдавшие четыре встречи в родных стенах кряду. Интересно, что в предыдущий раз такой командой был "Эвертон".

Также "Эвертон" впервые с сентября 1999 года обыграл "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге на "Энфилд Роуд". До этого у "Ирисок" была серия из 20 матчей без побед.

"Ливерпуль" набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Эвертон" с 40 баллами — на 7-м месте. Но у подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.

Ранее мы писали, что воры не смогли взломать сейф известного тренера и унесли его с собой.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов

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