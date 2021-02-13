Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Воры не смогли взломать сейф известного тренера и унесли его с собой

13 февраля, 21:12

Елена Павлова Елена Павлова

Грабителей спугнула дочь Карло Анчелотти, которая оказалась дома

В Европе продолжается серия преступлений, связанных с ограблением звезд футбола. Так, недавно воры раздели футболиста "Ювентуса", пробравшись в дом через окно в ванной. А теперь грабители проникли в жилище главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти в Ливерпуле.

Реклама

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

Как сообщает Sky Sports, воры пробрались в дом в пятницу вечером и вынесли сейф, не сумев его взломать. Преступники были одеты в черное и с черными балаклавами на голове. Грабители могли вынести гораздо больше ценных вещей, но преступников спугнула дочь Анчелотти. Самого 61-летнего тренера в этот момент дома не оказалось. Никто из членов семьи не пострадал.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

В тренде
"Наполи" – "Ювентус": онлайн матча чемпионата Италии
Реклама

Напомним, что Анчелотти возглавил "Эвертон" в 2019 году. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент "Эвертон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков после 21 матча. От зоны еврокубков команду отделяют 2 очка.

Ранее дом звезды "ПСЖ" ограбили, пока он позорился на поле. Грабители унесли у Икарди ценных вещей на 400 тысяч евро.

Также грабители ворвались в дом вратаря "ПСЖ" и унесли шикарные ювелирные украшения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ограбление дом тренер сейф чемпионат Англии Карло Анчелотти Эвертон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!Футбол
"Непередаваемые чувства": красотка рассказала, как игрок "Шахтера" делал ей предложениеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять