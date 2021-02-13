Воры не смогли взломать сейф известного тренера и унесли его с собой

В Европе продолжается серия преступлений, связанных с ограблением звезд футбола. Так, недавно воры раздели футболиста "Ювентуса", пробравшись в дом через окно в ванной. А теперь грабители проникли в жилище главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти в Ливерпуле.

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Как сообщает Sky Sports, воры пробрались в дом в пятницу вечером и вынесли сейф, не сумев его взломать. Преступники были одеты в черное и с черными балаклавами на голове. Грабители могли вынести гораздо больше ценных вещей, но преступников спугнула дочь Анчелотти. Самого 61-летнего тренера в этот момент дома не оказалось. Никто из членов семьи не пострадал.

Карло Анчелотти

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Напомним, что Анчелотти возглавил "Эвертон" в 2019 году. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент "Эвертон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков после 21 матча. От зоны еврокубков команду отделяют 2 очка.

Ранее дом звезды "ПСЖ" ограбили, пока он позорился на поле. Грабители унесли у Икарди ценных вещей на 400 тысяч евро.

Также грабители ворвались в дом вратаря "ПСЖ" и унесли шикарные ювелирные украшения.

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