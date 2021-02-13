Злодії не змогли зламати сейф відомого тренера і забрали його з собою

У Європі триває серія злочинів, пов'язаних з пограбуванням зірок футболу. Так, нещодавно злодії роздягли футболіста "Ювентуса", пробравшись до будинку через вікно у ванній. А тепер грабіжники проникли до житла головного тренера "Евертона" Карло Анчелотті в Ліверпулі.

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Як повідомляє Sky Sports, злодії пробралися до будинку в п'ятницю ввечері і винесли сейф, не зумівши його зламати. Злочинці були одягнені в чорне і з чорними балаклавами на голові. Грабіжники могли винести набагато більше цінних речей, але злочинців злякала дочка Анчелотті. Самого 61-річного тренера в цей момент вдома не виявилося. Ніхто з членів сім'ї не постраждав.

Карло Анчелотті

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Нагадаємо, що Анчелотті очолив "Евертон" 2019 року. Контракт фахівця з клубом розрахований до 2024 року. На цей момент "Евертон" посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 37 очок після 21 матчу. Від зони єврокубків команду відділяють 2 очки.

Раніше будинок зірки "ПСЖ" пограбували, поки він ганьбився на полі. Грабіжники забрали у Мауро Ікарді цінних речей на 400 тисяч євро.

Також грабіжники увірвалися до будинку воротаря "ПСЖ" і забрали шикарні ювелірні прикраси.

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