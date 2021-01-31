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Воры раздели футболиста "Ювентуса", пробравшись в дом через окно в ванной

31 января, 00:25

Елена Павлова Елена Павлова

Американец Уэстон Маккенни остался в Италии даже без обуви

В последнее время активизировались грабители, которые специализируются на домах топовых футболистов. Недавно мы писали, что воры ворвались в дом вратаря "ПСЖ" и унесли ювелирные украшения, а теперь неизвестные проникли в жилище полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел вечером 27 января, когда футболист принимал участие в четвертьфинальном матче Кубка Италии против СПАЛа (4:0). Грабители проникли в дом футболиста в Турине через окно в ванной. Они унесли обувь Маккенни, дизайнерскую одежду и ценные предметы. Общая сумма ущерба не уточняется, но она явно не маленькая.

Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни / Фото: Reuters

Напомним, что Маккенни перешел в "Ювентус" прошлым летом из немецкого Шальке. В текущем сезоне американец провел за "Старую Синьору" 22 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Ранее дом знаменитого итальянского футболиста ограбили в балаклавах и с оружием. В этот момент вся семья находилась дома, но, к счастью, никто не пострадал.

А дом легенды футбола ограбили во время его похорон.

Смотрите, как Маккенни забивал за "Ювентус"

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Италия ограбление футболист Ювентус Турин
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