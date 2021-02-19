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Фаната "МЮ" жестоко разыграли соперники: отправили на свидание за 640 км с выдуманной девушкой

19 февраля, 21:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ради новой любви болельщик ехал девять часов, а затем еще три часа ждал возле ее дома

В комическую ситуацию попал болельщик "Манчестер Юнайтед", познакомившийся на свою голову с двумя поклонниками "Ливерпуля" во время отдыха в Мексике. Еще во время отпуска парни подкалывали друг друга, однако самую главную шутку оставили на десерт.

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По возвращении на родину фанаты мерсисайдского клуба создали фейковый аккаунт девушки по имени Эмми. Около месяца "Эмма" и будущая жертва розыгрыша переписывались в соцсети, пока девушка предложила встретиться. Единственная проблема – она живет в Шотландии.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Тем не менее, 640 километров не стали преградой для парня. Он прыгнул в свой автомобиль и отправился на долгожданное свидание. Спустя девять часов пути он прибыл в Абердин, но здесь его постигла первая неудача. Девушка прислала ему сообщение, что задерживается на работе и ему придется прождать ее еще три часа.

Лишь после трех часов ожидания болельщики "Ливерпуля" позвонили ему и признались, что свидание было всего лишь розыгрышем. Сообщается, что жена неудавшегося любовника ушла от него после того, как узнала о его похождениях, сообщает sportbible.com.

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болельщики Ливерпуль Манчестер Юнайтед болельщик

Источник: Сегодня|Спорт

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