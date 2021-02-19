Фаната "МЮ" жестоко разыграли соперники: отправили на свидание за 640 км с выдуманной девушкой

Ради новой любви болельщик ехал девять часов, а затем еще три часа ждал возле ее дома

В комическую ситуацию попал болельщик "Манчестер Юнайтед", познакомившийся на свою голову с двумя поклонниками "Ливерпуля" во время отдыха в Мексике. Еще во время отпуска парни подкалывали друг друга, однако самую главную шутку оставили на десерт.

Реклама

Читайте также: Фанаты "Барселоны" с файерами и плакатами поют под стадионом, обзывая "ПСЖ" дерьмом

По возвращении на родину фанаты мерсисайдского клуба создали фейковый аккаунт девушки по имени Эмми. Около месяца "Эмма" и будущая жертва розыгрыша переписывались в соцсети, пока девушка предложила встретиться. Единственная проблема – она живет в Шотландии.

Фото: Reuters В тренде Опять дерево вместо драгметалла: как Украина завершила эстафету ЧМ

Реклама

Тем не менее, 640 километров не стали преградой для парня. Он прыгнул в свой автомобиль и отправился на долгожданное свидание. Спустя девять часов пути он прибыл в Абердин, но здесь его постигла первая неудача. Девушка прислала ему сообщение, что задерживается на работе и ему придется прождать ее еще три часа.

Лишь после трех часов ожидания болельщики "Ливерпуля" позвонили ему и признались, что свидание было всего лишь розыгрышем. Сообщается, что жена неудавшегося любовника ушла от него после того, как узнала о его похождениях, сообщает sportbible.com.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама