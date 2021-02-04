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Братья Суркисы потеряли отца: военному врачу с изысканным юмором был 101 год

4 февраля, 23:41

Елена Павлова Елена Павлова

"Динамо" выразило глубокое сочувствие своему президенту и всей семье

Сегодня, 4 декабря, ушел из жизни отец Григория и Игоря Суркисов Михаил Давыдович. 10 декабря ему исполнился 101 год. Ранее зимой умер знаменитый футболист "Динамо" Слободян.

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"Динамо" Киев выразило глубокое сочувствие Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца:

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек — легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых".

В заявлении "Динамо" отмечается, что вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб: "Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса. Вечная ему память".

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Михаил Суркис был военным врачом, принимал участие во Второй мировой войне. Имел звание полковника медицинской службы в отставке. Награжден многочисленными орденами и медалями. Но его основная специальность – невропатолог.

Михаил Суркис

Михаил Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что младший сын Михаила Давыдовича, Игорь, с 2002 года является президентом "Динамо" Киев. Его старший брат, Григорий, возглавлял клуб в 1993-2002 годах. Также он был главой Федерации футбола Украины и вице-президентом УЕФА.

Ранее этой осенью легендарный вратарь "Динамо" Александр Шовковский потерял отца.

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