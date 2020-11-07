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Александр Шовковский в трауре: легендарный вратарь потерял отца

7 ноября, 14:44

Елена Павлова Елена Павлова

Свои соболезнования принес президент "Динамо" Игорь Суркис

Бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский потерял отца. Владимир Шовковский умер вчера, о чем сообщил на своей страничке в социальной сети его известный сын, который работает ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде.

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"С безграничной грустью я воспринял трагическое известие о преждевременной смерти отца легендарного вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского – Владимира Станиславовича. Ушел из жизни прекрасный человек с искренней и доброй душой. Покинул этот мир отец, воспитавший порядочного и благородного, открытого и приятного человека, настоящего патриота нашей страны, а также – талантливого футболиста, который принес Украине немало ярких побед", – цитирует президента "Динамо" Игоря Суркиса официальный сайт.

"От имени нашего клуба и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования семье Шовковских по поводу невосполнимой утраты – смерти близкого человека. Никакие слова не утешат того, кто потерял родного человека. Светлая память о Владимире Станиславовиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал", – принес свои соболезнования Суркис.

Ранее мы сообщали, что Шовковский, Назаренко, Шевчук и Маркевич получили дипломы УЕФА.

Смотрите, как Шовковский кормит кота салом

Шовковский кормит кота салом Видео: Instagram
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умер отец Александр Шовковский вратарь Динамо Киев Игорь Суркис
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