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Из футболистов – в тренеры: Шовковский, Назаренко, Шевчук и Маркевич получили дипломы УЕФА

24 сентября, 18:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Известные в прошлом игроки завершили двухлетний курс обучения новому ремеслу

Сегодня целая группа хорошо известных в украинском футболе персон получила тренерские дипломы международного образца – категории PRO. Обучение завершилось в Киеве, в Дома футбола. Полный курс длительностью 260 часов начался еще осенью 2018 года.

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Тем временем, УЕФА утвердил революционное правило до окончания сезона 2020/2021.

Среди выпускников тренерской школы оказались: тренер сборной Александр Шовковский, главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич, бывшие футболисты сборной Сергей Назаренко и Вячеслав Шевчук, а также Александр Грицай, Александр Чижевский и другие. Своими эмоциями и групповой фотографией поделился в соцсетях 45-летний Шовковский.

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Также похвастался своим фото в новой роли экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, а также уже бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук.

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Интересно, что в этой компании оказался и самый молодой в истории тренер с лицензией PRO – Глеб Платов. В свое время 28-летний аналитик помогал Сергею Реброву в киевском "Динамо".

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Смотрите, как Шовковский развлекался в тире:

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тренер футбол УЕФА диплом Александр Шовковский
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