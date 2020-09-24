Из футболистов – в тренеры: Шовковский, Назаренко, Шевчук и Маркевич получили дипломы УЕФА

Сегодня целая группа хорошо известных в украинском футболе персон получила тренерские дипломы международного образца – категории PRO. Обучение завершилось в Киеве, в Дома футбола. Полный курс длительностью 260 часов начался еще осенью 2018 года.

Реклама

Тем временем, УЕФА утвердил революционное правило до окончания сезона 2020/2021.

Среди выпускников тренерской школы оказались: тренер сборной Александр Шовковский, главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич, бывшие футболисты сборной Сергей Назаренко и Вячеслав Шевчук, а также Александр Грицай, Александр Чижевский и другие. Своими эмоциями и групповой фотографией поделился в соцсетях 45-летний Шовковский.

INSTAGRAM

Также похвастался своим фото в новой роли экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, а также уже бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук.

INSTAGRAM

Интересно, что в этой компании оказался и самый молодой в истории тренер с лицензией PRO – Глеб Платов. В свое время 28-летний аналитик помогал Сергею Реброву в киевском "Динамо".

Реклама

Читайте также: Зидан – самый титулованный тренер "Реала".

Смотрите, как Шовковский развлекался в тире:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама