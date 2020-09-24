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УЕФА утвердил революционное правило до окончания сезона 2020/2021

24 сентября, 18:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Функционеры разрешили проводить до пяти замен в каждом матче

Сегодня Европейский союз футбольных ассоциаций утвердил правило, которое ввели в 2020 году. В связи с пандемией коронавируса после возобновления соревнований было решено разрешить командам менять по ходу игры до пяти игроков. Сделано это было для того, чтобы защитить футболистов от излишних травм, ведь за время карантина спортсмены отвыкли от больших физических нагрузок.

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Правило пяти замен останется в действии до окончания нынешнего сезона 2020/2021. Распространяется оно на все официальные соревнования под эгидой УЕФА, в том числе Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также матчи Лиги наций.

В заявочный лист на каждый поединок нынче можно вносить фамилии 23 футболистов. Если футбол вернется к нормальной жизни после текущего сезона, УЕФА планирует вновь разрешать только до трех замен в одной игре.

Читайте о том, что в Суперкубке УЕФА сыграют уникальным мячом, который нарисовали дети.

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футбол УЕФА замена правило
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