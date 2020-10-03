У бывшего вратаря "Динамо" умер отец от коронавируса

Ушел из жизни Анатолий Сирота - он играл за регбийный клуб "Авиатор" и снимал кино

У бывшего вратаря киевского "Динамо", в прошлом футбольного арбитра и экс-главы Профессиональной футбольной лиги Украины 50-летнего Святослава Сироты умер отец Анатолий. Причиной, по словам Святослава, стал коронавирус.

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"Ушел мой отец. Один из самых старых регбистов Украины. Воин, кинематографист. Просто мой отец. COVID", – написал у себя в Facebook Святослав Сирота.

Отметим, что отец Святослава Сироты Анатолий в свое время выступал за знаменитый киевский регбийный клуб "Авиатор". При этом даже в почтительном возрасте мог выйти на поле поиграть. Как футбольный фанат, Анатолий Сирота болел за киевское "Динамо", где в начале 90-х начинал свою вратарскую карьеру и его сын Святослав.

Святослав Сирота и его отец Анатолий / Фото: Facebook

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Ранее мы писали, что в семье нападающего "Шахтера" произошло несчастье. Форвард "горняков" Жуниор Мораес посвятил свои голы в Лиге Европы дедушке, который недавно умер.

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